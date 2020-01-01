افتتاح صالات للسورية للتجارة في مديريات اللاذقية

جهينة نيوز:

أكد رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اللاذقية فواز الكنج لـ”الوطن” العمل لافتتاح صالات للمؤسسة السورية للتجارة في المديريات وفق توجيهات الاتحاد العام لنقابات العمال، كاشفاً عن افتتاح صالتين في مديرية الخدمات الفنية ومؤسسة المياه في اللاذقية.

وأكد الكنج أنه وخلال الأسبوع المقبل سيتم افتتاح صالة في مجلس مدينة جبلة لتلبية حاجيات العمال من المواد المقننة والمواد الأساسية بشكل عام من جهة، ومن جهة ثانية لتخفيف الازدحام على الصالات الرئيسية للمؤسسة في إطار الحد من انتشار وباء كورونا.

وأشار الكنج إلى أن النقابة ستقوم بجولات ميدانية للاطلاع على الواقع النقابي والعمالي وتحفيز العمال وملامسة همومهم ومعالجة قضاياهم، بالإضافة للتوعية حول مخاطر كورونا وكيفة اتباع إجراءات الوقاية للحفاظ على السلامة والصحة العامة.