الكشف عن عدد مصابي كورونا داخل العائلة الملكية السعودية!

جهينة نيوز:

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين أفراد العائلة الملكية السعودية الحاكمة في المملكة.

ووجه الفيصل في مقال نشرته أمس الأربعاء صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "خواطر كورونية (2)"، انتقادات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت أوائل الشهر الجاري تقريرا مفاده أن 150 من أفراد الأسرة الملكية السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي، وأن مستشفى الملك فيصل التخصصي قد أُفرغ لهم وحدهم من أجل علاجهم.

وذكر الفيصل في معرض تعليقه على ذلك التقرير: "الحق أنه لم يُصب من آل سعود سوى أقل من 20 فردا، ولم يخصص المستشفى التخصصي لهم، بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة".

وواصل الأمير هجومه على "نيويورك تايمز" بالقول: "هذه الجريدة التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، نجدها، في الحقيقة، فيما يخص المملكة بالذات، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، مستترة بمن تسميهم «مصادر موثوقة»".

وسجلت في السعودية حتى الآن 21402 إصابة بفيروس كورونا و157 حالة وفاة بسببه