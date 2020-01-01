كورونا يقف في وجه أحلام "دييغو كوستا"

جهينة نيوز:

قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي عرضاً ضخماً لمهاجم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني "دييغو كوستا"، ولكن المفاوضات توقفت بسبيب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مالك فريق إنتر ميامي وأسطورة كرة القدم الإنجليزية "ديفيد بيكهام"، توصل إلى اتفاق مع دييغو كوستا للانتقال إلى ناديه الأمريكي مقابل عرض خيالي.

وأضافت الصحيفة أن بيكهام تواصل في الأشهر الماضية مع المقربين من كوستا، لمعرفة مدى اهتمامه بالاندماج في مشروعه الجديد، حيث وافق الأخير بالفعل على عرض بيكهام، نظراُ للإغراءات الاقتصادية التي قُدمت وستضمن له تأمين آخر عقد كبير في مسيرته، كما أنه شهد بنفسه نمو الدوري الأمريكي الممتاز، من خلال الجولات الصيفية التي أجراها أتلتيكو مدريد.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن صفقة انتقال كوستا إلى إنتر ميامي توقفت بسبب فيروس كورونا، على خلفية التداعيات الاقتصادية، التي تأثرت بها جميع الأندية بعد تفشي الوباء حول العالم.