عون: يوم تاريخي للبنان بإقراره الخطة الاقتصادية المالية للمرة الأولى

جهينة نيوز:
أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الخميس أن لبنان دخل مرحلة تاريخية جديدة بعد إقراره الخطة الاقتصادية - المالية.
ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الرئيس عون الذي هنأ العمال اللبنانيين بعيدهم المصادف غداً في مستهل جلسة مجلس الوزراء.
ولفت الرئيس عون إلى الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية.
واعتبر عون أن "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب".