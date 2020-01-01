الاحتلال بصدد تسليم منطقة "الغمر" للحكومة الأردنية

جهينة نيوز:

تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، من جيب "الغمر" الواقع جنوبي البحر الميت، حيثلا من المقرر تسليمه إلى الأردن، بعد أن كانت قد سلّمته منطقة الباقورة، في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وتقدر مساحة الغمر بنحو 4 آلاف دونم، حيث احتلت إسرائيل منطقتي "الباقورة" عام 1950 و"الغمر" 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام "وادي عربة"، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقين خاصين ضمن معاهدة السلام، حيث ينص الملحقان على انتفاع إسرائيل من المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي طرف الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في نهاية العام 2018، أنها لن تمدد عقد تأجير المنطقتين لـ25 عاما، وذلك بموجب الاتفاقية التي نصت على وجوب الإعلان قبل سنة من انتهاء الاتفاقية عن عدم تمديدها لـ25 عاما آخر، وذلك على خلفية التوتر في أعقاب سلسلة أزمات في العلاقات بين الجانبين، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وضغوط الشارع الأردني إثر ذلك على الحكومة، التي وصلت إلى حد المطالبة، مرارا وتكرارا، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

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