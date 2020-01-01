خليفة الإرهابي البغدادي موجود في الأراضي السورية

جهينة نيوز:

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن مكان وجود الإرهابي "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية.

وقال المصدر في تصريح لقناة "روسيا اليوم" إنّ القرشي ليس في العراق، ولم يدخله هذه الفترة، وإنما تُشير المعلومات إلى وجوده في الأراضي السورية.

وأضاف أن القرشي مُتابع من قبل الأجهزة الإستخباراتية العراقية وكذلك التحالف الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن أن أبا إبراهيم الهاشمي القرشي هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفاً لزعيمه السابق، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في السابع والعشرين من تشرين الأول 2019 بعملية عسكرية أمريكية غرب سورية.