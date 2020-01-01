تسجيل 74 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

جهينة نيوز:

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، عن تسجيل 74 إصابة بـ"كورونا"؛ ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى ألفين و348.

وقالت وزارة الصحة العمانية إنه تم تسجيل إصابة 39 عمانياً، و35 من جنسيات مختلفة.

ولفتت إلى أن جميع المصابين بكورونا في حالة جيدة ومستقرة.

ولم تسجل وزارة الصحة العمانية أي وفيات جديدة من جراء الفيروس.

وسبق أن أعلنت السلطنة عن وفاة 10 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 495 أشخاص.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.