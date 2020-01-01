201 مليون ليرة قيمة إنتاج الأهلية للمنتجات المطاطية في الربع الأول من العام

جهينة نيوز:

بلغت قيمة الإنتاج التي حققتها الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 201 مليون ليرة وبمعدل تنفيذ 93 بالمئة من الخطة الإنتاجية المقررة والبالغة 215 مليون ليرة بينما بلغت قيمة المبيعات المحققة خلال الفترة نفسها 221 مليون ليرة وبمعدل تنفيذ 103 بالمئة من خطة المبيعات البالغة 215 مليون ليرة .

وأوضح الكيميائي أنس ياسين مدير عام الشركة في تصريح لوكالة "سانا" أنّ قيمة الأرباح الإجمالية التقديرية خلال الفترة نفسها تصل إلى 21 مليون ليرة، مشيراً إلى أن خط الإنتاج الجديد وضع بالخدمة مطلع العام الحالي وبطاقة إنتاجية تصل إلى ما بين 50 و 60 كغ في الساعة ما يمكن الشركة من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتقليص كميات الهدر والوصول إلى منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وبما يتماشى مع الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الصناعة بإعادة تأهيل الشركات الصناعية وقيامها بتأمين بدائل إحلال المستوردات.

وبيّن ياسين أن العمل في الشركة يتم على مدار الـ24 ساعة على خط إنتاج العبوات البلاستيكية لتعبئة المعقمات والكحول الطبي وتم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3000 عبوة يومياً بعد توجيهات وزارة الصناعة برفع الطاقات الإنتاجية في الشركات التي تقدم منتجات الوقاية والحماية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .