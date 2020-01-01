الممثل الهندي عامر خان يستعين بحيلة للتبرع للفقراء ووصولها لهم!

جهينة نيوز:

لجأ الفنان الهندي عامر خان لحيلة ذكية من أجل توزيع تبرعات مالية في شهر رمضان الجاري على الفقراء والمحتاجين، مع ضمان وصول التبرعات لمن يستحق.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" نقلا عن مقطع فيديو صوره شاب، قرر عامر خان توزيع كيلو دقيق واحد فقط للمحتاجين في داخله مبلغ 15 ألف روبية.

لم يحضر للحصول على التبرعات سوى المحتاجين فعلا، الذين يرون أن كيلو دقيق شيء كبير، ليجدوا داخله مبلغ 15 ألف روبية.

عامر خان أرسل شاحنة مليئة بأكياس الدقيق تم توزيعها على المحتاجين، ومن حصلوا عليها تفاجأوا بوجود المبلغ المالي داخل كل كيس.