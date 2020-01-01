الحرس الثوري يهدد مجددا ويكشف طريقة الرد على أي خطوة استفزازية في الخليج

جهينة نيوز:

أكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، رصد جميع التحركات في منطقة الخليج، مشددة على أنها تتصدى بحزم لأي تحركات استفزازية تمهد لانتهاك حقوق الشعب الإيراني.

وقدم قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية العميد رمضان زيراهي، التهنئة باليوم الوطني للخليج، ووصف هذا الممر المائي بالهام والمؤثر للغاية في مختلف القطاعات، وقال: إن "اسم الخليج الفارسي هو هوية وحقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتحيي إيران، اليوم الخميس 30/ نيسان، "اليوم الوطني للخليج "، ذكرى طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز في العهد الصفوي وتحرير الخليج على يد القوات الإيرانية عام 1622.

وقال العميد زيراهي إن "العين الثاقبة لحرس الثورة الإسلامية في القوة البحرية ترصد جميع التحركات في الخليج لحظة بلحظة تماما"، مؤكدا أن "القوة البحرية للحرس تنفذ مهامها المكلفة بها في ضمان الأمن المستدام بالخليج الفارسي".

كما بين قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية، أن "القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية لم تقم ولا تقوم بأية تحركات استفزازية"، مؤكدا أنها تتصدى بحزم لأي إجراء وخطوة استفزازية تمهد لتجاهل حقوق الشعب الإيراني.