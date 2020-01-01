بيدرسون يحذّر من ثلاثة أخطار تهدد سورية

جهينة نيوز:

حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، من 3 أخطار تهدد سورية تتمثل في تدهور القطاع الصحي بعد 9 سنوات من الصراع، وضعف قدرة المشافي على التصدي لجائحة كورونا، وفداحة الأوضاع الاقتصادية في سورية.

كما عبّر بيدرسون عن قلقه من الحوادث والهجمات التي تتم في أكثر من منطقة ومن ضمنها الغارات الإسرائيلية والتفجير في عفرين.

وفيما رحّب بيدرسون، بمسار التهدئة في شمال غرب سورية وبالدوريات الروسية التركية المشتركة، لكنه أضاف أنّ الهدوء السّائد في هذه المنطقة من سورية هو هشّ ويهدد بالانفجار، وناشد كل الأطراف التعاون لمعالجة خطر الإرهاب في سورية، مضيفاً أن خطر "داعش" الإرهابي يتعاظم عند الحدود الشرقية.

ويأتي كلام بيدرسون، بعد يوم واحد من مطالبة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بوضع حدّ نهائي وغير مشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورون