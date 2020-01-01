طائرة استطلاع أمريكية تقترب من مواقع روسية في سورية

جهينة نيوز:

حلّقت طائرة استطلاع أمريكية من طراز P-8A بوسيدون، أمس الأربعاء، فوق القسم الشرقي من المتوسط مقتربة من قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين على الساحل السوري على مسافة 25 كم فقط.

وأفادت مواقع إعلامية تتابع حركة الطائرات العسكرية، بأن الطائرة انطلقت من قاعدة سيغونلا في صقلية، وقامت بتحليق استطلاعي على طول الساحل السوري.

وفي منطقة القواعد الروسية، اقتربت الطائرة من الساحل السوري على مسافة 25 كم فقط، أي أنها حلقت تقريباً على طول حافة الحدود البحرية على بعد 22 كم من الساحل، فيما استمر التحليق حوالي الساعة وعلى ارتفاع 6 آلاف متر.

وخلال شهر نيسان الحالي، نفّذت طائرات الاستطلاع الأمريكية، ما لا يقل عن 13 تحليقاً تجسسياً بالقرب من القواعد الروسية في سورية.

وفي 19 نيسان، قامت مقاتلة روسية من طراز “سو-35” باعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز P-8A بوسيدون، فوق المياه الدولية عندما اقتربت من القواعد الروسية.

وقال مصدر، في قاعدة حميميم: بعد اقترابه من الطائرة المجهولة، حدد طيار المقاتلة الروسية الرقم الجانبي للطائرة وتبين أنها تابعة للبحرية الأمريكية، وقام بمرافقتها حتى غيّرت مسار تحليقها وابتعدت عن المواقع العسكرية الروسية.

وشدد المصدر، على أن كل تحليقات الطيران الحربي الروسي جرت وتجري وفقاً للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.