مواصلة العمل لوضع مشروع التفريعة السككية في حسياء بالخدمة قريباً

جهينة نيوز:

رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا يعمل فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في حمص بوتيرة عالية لوضع مشروع التفريعة السككية لنقل الإحضارات الحصوية من مقالع حسياء في الخدمة بأقرب ‏وقت ممكن حيث بلغت نسبة تنفيذه 93 بالمئة.

وقال مدير فرع المؤسسة المهندس محسن محمود: إن طاقة النقل المقدرة للمشروع تبلغ ثلاثة ملايين طن من الإحضارات الحصوية سنويا ويهدف الى نقل المواد ذات المواصفات الجيدة من مقالع حسياء إلى المدن الساحلية بعد أن تم اتخاذ قرار بإغلاق المقالع في هذه المدن للحفاظ ‏على البيئة والحيلولة دون استنزاف المزيد من الثروات الحراجية فيها إضافة إلى ‏تخفيف الضغط عن الشبكات الطرقية وتكاليف أجور النقل وتوفير استهلاك الوقود للكميات المنقولة نفسها بالسيارات الشاحنة.

وأكد محمود أن المشروع بمجمله تمت دراسته وتنفيذه من ‏الكوادر الوطنية ذات الخبرة بالرغم من الصعوبات العديدة التي اعترضتهم أثناء التنفيذ، مشيراً إلى الجهود التي تبذل من قبل العمال في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية وشركات القطاع العام المنفذة (الإنشاءات العسكرية) و(الطرق والجسور) و(البناء والتعمير) و(الإسكان العسكرية) والتي تعمل على تنفيذ المشروع رغم ظروف تعليق الدوام في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.