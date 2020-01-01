مصرف التسليف: تأجيل أقساط قروض الدخل المحدود رهن توجيه المالية

جهينة نيوز:

صرّح مدير في مصرف التسليف الشعبي لـ«لوطن» بأن تأجيل أقساط قروض الدخل المحدود مازال رهن توجيه من وزارة المالية، علماً بأن معاون وزير المالية المعني بهذا الملف، لا يقدم أي توضيحات حول الموضوع، أو حقيقة توجه وزارة المالية لحسم مسألة تأجيل الأقساط من عدمه، رغم صدور تعميم واضح من المصرف المركزي بتأجيل هذه الأقساط دون ترتب أي فوائد.

وبين مدير في المصرف الصناعي أن تمديد تأجيل أقساط بعض القروض للمتضررين إثر تداعيات «كورونا»، يتعلق بتطور الظروف العامة المرافقة لانتشار أو انحسار الفيروس التاجي، وطبيعة التوجه الحكومي العام، كون الأثر المباشر على أصحاب هذه القروض، جاء بفعل إغلاق الأسواق، وعدم القدرة على تصريف الإنتاج.