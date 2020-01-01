تجهيز 4 مراكز حجر صحي للراغبين بالعودة إلى سورية في حماة

جهينة نيوز:

بيَّنَ مدير الصحة بحماة الدكتور جهاد عابورة أن المديرية جهزت 4 مراكز للحجر الصحي ومركزين للعزل لاستقبال الحالات المشتبه بها ومتابعتها من السوريين القادمين من الخارج .

وأوضح أنه ضمن خطة وزارة الصحة في مكافحة الفيروس والتصدي له ، تم تأمين مراكز لحجر الأشخاص المشتبه بهم مدة 14 يوماً للتأكد من حالاتهم بعد إجراء مسحات لهم ومراقبتهم باستمرار طيلة فترة الحجر.

وأشار عابورة إلى إن هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين بالعودة من خارج سورية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس حيث وفرت في هذه المراكز مختلف وسائل الإقامة المريحة وتأمين متطلباتهم وتقديم الخدمات الطبية عبر فريق طبي مختص موجود على مدار الساعة.

ولفت إلى أنها تتوزع في المدينة الجامعية وحي الشريعة ومبنى الصم والبكم وحي غرب المشتل ، وتستوعب نحو 400 شخص وقد تم تجهيزها وتعقيمها وفرز فريق طبي مختص لها ، للإشراف على المقيمين ومتابعة حالتهم باستمرار .

وجدد الدكتور عابورة تأكيده خلو محافظة حماة من أي إصابة بجائحة كورونا .