دراسة تأمين مساكن لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة دمشق ومعهد إدارة الأعمال

جهينة نيوز:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الحكومية الصادرة بخصوص فيروس كورونا، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التعقيم والنظافة مع البدء التدريجي لإعادة الدوام الجزئي للعاملين في مؤسسة الإسكان بنسبة 40%، حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، بما يضمن متابعة العمل في المؤسسة وفروعها، بالتوازي مع الحفاظ على سلامة العاملين، وسلامة محيطهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان امس، لمناقشة جدول أعماله المتضمن عدد من المذكرات والمواضيع التي تستلزم عرضها ودراستها في مجلس الإدارة، حيث أكد الوزير ضرورة الاستمرار بالمشاريع السكنية التي تنفذ لمصلحة المؤسسة، لإنهاء كافة التزاماتها مع المكتتبين بمختلف مشاريعها.

وعرض مدير عام المؤسسة، أيمن مطلق، عدة مذكرات تتضمن عروض لتكليف المؤسسة بتأمين وحدات عقارية (مساكن) لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق والمعهد العالي لإدارة الأعمال التابع لوزارة التعليم العالي، وإمكانية تكليف المؤسسة أيضاً بتنفيذ السكن البديل في المنطقة التنظيمية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وتعديلاته، وسيتم دراسة هذه المذكرات من قبل أعضاء المجلس بشكل دقيق ومفصل.

كما تمت الموافقة على نقل مقر فرع الديماس من ضاحية قدسيا إلى مدينة الديماس الجديدة، وتسميته بفرع دمشق، وذلك نظراً لقرب انتهاء كامل المشاريع السكنية في الضاحية، وحاجة مدينة الديماس الجديدة للكوادر الموجودة في الفرع.

وتم استعراض عدد من البنود المتعلقة بأعمال تخمين المساحات الطابقية الزائدة، والتي تحتاج لإعادة النظر فيها، وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم.