مطالبات بفتح المحال التجارية بعد الإفطار وإعادة النظر بساعات حظر التجوّل

جهينة نيوز:

صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لـ«الوطن» بأن قرار الحكومة بإعادة فتح الأسواق الشعبية وكل الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحاُ وحتى الخامسة مساءً والسماح بالتنقل بين الأرياف والمدن، هو قرار صائب وضروري وقد آن أوانه بعد الانتظار الطويل، ولابد منه لإعادة النشاط للحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي تضرر بشكل كبير بعد إجراءات حظر التجول، ما أدى إلى خسائر كبيرة، وقد تضررت أعمال الكثير من المواطنين، مطالباً في الوقت نفسه بإصدار قرار بالسماح بافتتاح الفعاليات الاقتصادية بعد فترة الإفطار، بهدف تنشيط الحركة التجارية بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وطبعاً هذا يحتاج لإعادة النظر بساعات حظر التجول مجدداً.

وتوقع الجلاد أن يكون إقبال المواطنين على شراء الألبسة خلال هذه الفترة ضعيفاً، لأن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة، وتركيزهم ينصب على شراء الحاجيات الأساسية والضرورية.

ولفت إلى أنه بعد إغلاق المحال مثل الألبسة والأحذية وغيرها، نتيجة إجراءات الحظر، تكدس الكثير من البضائع، ما يحمل معه خسائر، لذا فإن السماح لهذه المحال بالفتح بعد فترة الإفطار سوف يسهم في تعويضهم عن خسائرهم خلال الفترة الماضية.