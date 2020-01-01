أبراج الخميس 30 نيسان مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 30-4: جذاب ويعكس إشعاعاً أينما وجد ومتميز دائماً بشخصيته.. بسيط أحيانا والحديث معه سهل لايحاول التحدي أبداً وعندما تسير الأمور على غير هواه نراه ينسحب ويتقوقع .. يطمح للوصول إلى المناصب العليا ويطالب المعاملة بالمثل دائماً ويحب بإخلاص وتفانٍ.

بشكل عام نجمك قوي هذا العام لكن هناك قضية قانونية وتصل إلى فوز وعقود وديون وخضوع، بين الشهر 11 و12 مساءلة وسفر وقضايا علمية وأمور مهنية ومالية وللبعض فك ارتباط وللبعض ارتباط وللبعض سفر خارجي لكن غير دائم.. بين الشهور 8 و9و10 فرص وأحداث جديدة وللبعض عودة حب من الماضي.

الحمل:

سعيد ومستمر بالأجواء الإيجابية. سهر وتسلية ومصالحات ومحاط بالمعجبين وقد تحصد نجومية وترغب بكسر الروتين والبعض أخبار أو اهتمام بالأولاد أو رغبة بتغيير مكان الإقامة.. يوم جميل على كل الصعد ونهار فيه تسلية وترفيه.

الثور:

حاول ألا تصر على السباحة عكس التيار، قد تثير الزوابع حولك، لأن اليوم غير مناسب للتمرد على العائلة فاختر الالفاظ المناسبة.. حاول التفكر بقضاء الوقت والأمور بسلامة كي تحصل على تعاون العائلة.. البعض لديه تصليحات في المنزل.. عليه الانتباه اليوم ولاسيما على صعيد الصحة.

الجوزاء:

تهتم بنفسك أكثر ودافعك الفطري يدفعك للاهتمام بالأمور المادية ورغبة بزيادة الممتلكات .. نشيط في الاتصالات من خلال الرسائل بحاجة إلى جمع المعلومات واحتمال أحدهم يطلب منك مساعدة فابق حاضراً.. نهار للقرارات.

السرطان:

نهار لابأس به.. دافعك الفطري يجعلك إلى الاهتمام بالأمور المالية وتميل كفة الربح لك تسديد ديون لم تكن بالحسبان ومكافأة مالية ونهار جميل لكن احرص على مالك من الضياع وهناك بعض المصاريف..

الأسد:

القمر في برجك ويساعدك على تحقيق الغايات وتقديم صورة صادقة عنك وتعبر عن المشاعر الدافئة وتوجه دفة الأمور لمصلحتك.. أنشطة وأفكار وتغيير في الشكل الخارجي للبعض .. طلة جديدة وواثق من نفسك أكثر..

العذراء:

تتحدى كل الصعوبات لذلك لاتغضب بوجه أحد.. أنت اليوم مزاجي فاصبر واستغل النهار للاهتمام بالشراكة وجرّب تقريب المسافة بينك وبين الآخرين وبدل المواجهة انتبه إلى كلامك.

الميزان:

نهار متفائل وتعرف كيف تخلق الجو لك وللآخرين وتقترح حديث وترتاح له ويوم ينسيك الهموم وتقيم عزائم ودعوات وجلسات .. نهار فيه دعم ويعوضك عن تراجع سابق .. اليوم اجتماعي مع الأصدقاء والأحبة.

العقرب:

نهار متعب لايمكن البقاء في مكان واحد واحتمال تجربة مهمة وتعيش نجاحاً من خلالها وشهرة, جهز نفسك قد تكون في مسألة طارئة تمتحن طاقتك.. كن مرناً وركّز مع المسوؤلين وهناك فرصة عملية لك.

القوس:

يوم جيد وحركة مثمرة وسفر واتصالات إلى أماكن بعيدة وتشارك في جلسات حوار ومؤتمرات وتدافع عن مواقفك وتلعب دور الوسيط وجرأة غير مسبوقة وتخرج منتصرا .. تطلق أفكارك فاليوم هناك استيعاب لك.

الجدي:

ترتفع المعنويات وتناقش موضوعاً مالياً يتعلق بفاتورة أو قروض وهناك توظيف مالي.. ربما تعيد ماتهدّم وتبني علاقات كانت سيئة.. يوم مناسب للعودة إلى الحوار والتفاوض وتدقيق في الأمور الإدارية لذلك جرّب أن تفهم كل شيء.

الدلو:

قد تعاني معاكسات وتوتر وفجأة تجد نفسك في ورطة.. ركّز على الشراكة العاطفية أو المهنية ولاتخالف القواني فكر في القواسم المشتركة وجرب التعاون مع الطرف الآخر حتى يساعدك ولاتدفع ضريبة صدقك.. إياك والغضب فالجو متقلب وغير مريح، لكن بشكل عام الحظوظ قريبة منك.

الحوت:

يجب أن تعرف كيف تستفيد اليوم.. شعارك العمل والنجاح حليفك ولاتتكاسل وتحمل الروتين من دون ملل يجب أن يكون لديك متعة وتجدد وانتبه على الصحة.. يكثر العمل اليوم لذلك نظم وقتك وتعامل مع الآخرين.. اليوم متعب قليلاً حاول الاستيقاظ باكراً وانتبه على عملك من التراكم.