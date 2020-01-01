انطلاق خدمات قطارات الشحن من جبال الصين إلى أوروبا

جهينة نيوز:

تم إطلاق خدمات قطارات الشحن من المنطقة الجبلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين إلى أوروبا، في خطوة مهمة للمساعدة في تخفيف حدة الفقر في الجبال العميقة في سيتشوان و ذلك بحسب ما ذكرت وكالة انباء شينخوا الصينية الرسمية.

وفي الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، غادر قطار يحمل حاويات من الأحذية والألعاب والمنتجات الكيماوية من مدينة داتشو بمناسبة افتتاح الخدمات.

وسيتم نقل المنتجات إلى مدينتي موسكو وهامبورغ قبل تسليمها بالشاحنات إلى دول بولندا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، وفقًا لحكومة مدينة داتشو.

وكانت المنطقة الجبلية في سيتشوان واحدة من أكثر المناطق فقراً في الصين مع ضعف مرافق النقل في الماضي. وتقليديا، استغرق الأمر حوالي 50 يوما لتسليم المنتجات المحلية إلى أوروبا عن طريق البر والبحر، وستخفض خدمات قطارات الشحن الجديدة وقت النقل بأكثر من 25 يوما بربع تكاليف التوصيل عبر الجو.

وقال مسؤول في حكومة المدينة إن افتتاح خدمات القطارات سيساعد الشركات المحلية على استكشاف السوق العالمية ، وتعزيز الاقتصاد المحلي لاستئناف النمو السريع بعد تأثير فيروس كورونا الجديد.