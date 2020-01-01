فقدان مروحية تابعة لحلف "الناتو" في البحر بين اليونان وإيطاليا

الخميس, 30 نيسان 2020 الساعة 01:09 | سياسة, عالمي

فقدان مروحية تابعة لحلف

جهينة نيوز:

فقدت مروحية تابعة للقوات الكندية خلال المشاركة في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

وبحسب ما أعلنته القوات الجوية اليونانية، مساء الأربعاء، كان على متن المروحية ستة أشخاص.

وبحسب المعطيات الأولية، كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان على بعد 50 ميلا بحريا قبالة جزيرة سيفالوني اليونانية.

وبدأت عمليات بحث بمشاركة فرق من تركيا وإيطاليا، بينما أفادت السلطات اليونانية بأنه لم يطلب منها المشاركة في البحث عن الطائرة.

وأكدت مصادر أن عمليات البحث ستستمر لحين العثور على الطائرة أو طاقمها أو الحطام، وقد تشترك دول أخرى.

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تفقد دولة في حلف الناتو إحدى طائراتها، لكنها الأولى منذ بداية عام 2020.


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