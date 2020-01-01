الحكومة الألمانية تتوقع أسوأ ركود منذ خمسين عاماً

جهينة نيوز:

توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 6ر3 بالمئة هذا العام بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 وهو أكبر انخفاض في أكبر اقتصاد في أوروبا منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات عام 1970.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ألتماير قوله إن آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو إلا أن الحكومة تتوقع انتعاش الاقتصاد العام المقبل .

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية سجل اليوم 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات إلى 157641 فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق ليبلغ إجمالى الوفيات 6115 وفاة .