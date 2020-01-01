جنرال إسرائيلي: عملياتنا في سوريا لم تتقلص، ولا نزال متواجدين

جهينة نيوز:

أعلن رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي "أهارون حليوة" عن استمرار الأنشطة السرية للكيان الصهيوني في سوريا، وأن الاحتلال ينجح بشكل كبير في العمل على إخراج الإيرانيين منها.

وفي حوار له مع أحد المواقع العبرية اليوم قال حليوه: (إن الرئيس "بشار الأسد" يفهم، أو بدأ يفهم أن الإيرانيين الذين جاءوا لمساعدته بالحرب ضد تنظيم داعش بهدف إنقاذه، هم أنفسهم اليوم الذين يشكلون خطر على استمرار حكمه، خصوصاً وأنهم يشكلون خطر كبير على قدرته لإعادة إعمار سوريا).

وعن التصعيد بين إسرائيل ولبنان قال حليوة إن السيد نصر الله يدرك جيداً الثمن الذي سيدفعه حزب الله ولبنان جراء أي تصعيد مع الجيش الإسرائيلي، مدعياً أن نقل الأسلحة القتالية من سوريا إلى لبنان مستمر، والتموضع الإيراني في سوريا لم يختف، مُضيفاً أن السيد نصر الله يفهم جيداً أن إسرائيل لن تسمح له بأي تصعيد، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود صواريخ دقيقة لدى الحزب، ومنوهاً إلى أن النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا لم يتقلص في الفترة الأخيرة.

يذكر أن جيش العدو الإسرائيلي قام منذ أيام باعتداء بالصواريخ على عدة مواقع في محافظة القنيطرة، راح ضحيتها ثلاث ئهداء وعدد من الجرحى.