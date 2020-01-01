بعد انتشارها في بريطانيا... متلازمة التهابية نادرة تظهر في فرنسا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن تشخيص حالات لمتلازمة التهابية نادرة لدى الأطفال، وأشار إلى أنه لا توجد بيانات حول ما إذا كانت مرتبطة بوباء "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، عبّر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن قلقه بسبب وفاة بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض كورونا.

ونقلت وكالة "فرانس إنفو"، قوله إنه "تلقى رسائل من أطباء عن معاناة نحو 15 طفلا من أعراض ارتفاع درجات الحرارة ومشاكل في الجهاز الهضمي ومتلازمة التهاب وعائي عامة يمكن أن تسبب قصورا في القلب".

وأضاف الوزير: "لم يتوف طفل واحد، لحسن الحظ، بسبب هذه المضاعفات وهي نادرة للغاية، والتي يمكن أن يصاحبها مرض في القلب، الذي يسمى التهاب عضلة القلب".

ووفقا له، فإن لبعض الأطفال المصابين بالمتلازمة، ولكن ليس جميعهم (مثل في المملكة المتحدة)، كانوا حاملين لفيروس كورونا.

وأضاف: "أنا أحمل هذا الأمر على محمل الجد، وأدعو الأطباء في فرنسا والأوساط العلمية داخل البلاد وخارجها، للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات ومعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الفيروس التاجي وهذه المتلازمة".