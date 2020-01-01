وزارة التربية تسمح بتسجيل تلاميذ الصف الأول في مدارسهم من قبل أوليائهم

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التربية عن السماح بتسجيل تلاميذ الصف الأول تعليم أساسي الحلقة الأولى بمدارسهم من قبل أوليائهم دون حضورهم مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الفحص الطبي لهم في مدارسهم بداية العام الدراسي القادم.

وأوضحت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات أن الفحص الطبي للتلاميذ سيجرى داخل المدرسة من خلال جولات تنفذها دوائر الصحة المدرسية في المدارس ضمن الأسبوع الأول من العام الدراسي القادم، مُشيرةً إلى أنه عند تسجيل التلميذ يمكن الاقتصار على صورة عن دفتر العائلة على أن تستكمل الاضبارة في أسبوع الدوام الإداري للعام الدراسي القادم.

وعممت الوزارة على مديرياتها تعليمات التسجيل للتلاميذ المؤهلة أعمارهم في الصف الأول، ليصار إلى تعميمها على جميع مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى، محددة تسجيل التلاميذ في الصف الأول من الـ27 من شهر نيسان الجاري وحتى الـ21 من أيار المقبل.