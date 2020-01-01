المبعوث الأممي إلى سوريا يُطالب بوقف شامل لإطلاق النار

جهينة نيوز:

دعا المبعوث الدولي إلى سوريا "غير بيدرسون" إلى تطبيق وقف اطلاق النار الشامل على الأراضي السورية، ومُناشداً كل الأطراف معالجة خطر الإرهاب بالتعاون وبأسلوب هادف بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال بيدرسون في تصريحات له اليوم الأربعاء: (قلقون من الحوادث والهجمات التي تتم في أكثر من منطقة ومن ضمنها الغارات الإسرائيلية والتفجير في عفرين، كما أننا نرحب بمسار التهدئة في شمال غرب سوريا وبالدوريات الروسية التركية المشتركة التي تم التصدي لعرقلتها).

وأشار بيدرسون إلى أن الهدوء السائد في الشمال الغربي لسوريا هو هدوه هش ويهدد بالانفجار، لافتاً إلى أن الخطر الحقيقي لتنظيم (داعش) الإرهابي يتعاظم عند الحدود الشرقية مع العراق.

وحذر المبعوث الأممي من فداحة الأوضاع الاقتصادية في سوريا، لا سيما بعد تطبيق إجراءات العزل لمنع وقوع إصابات بفيروس كورونا، وأضاف: (نُحذر من تدهور القطاع الصحي بعد 9 سنوات من الصراع ومن ضعف قدرة المشافي على التصدي للجائحة).

وتأتي تصريحات بيدرسون بعد أقل من يوم على تفجير انتحاري في منطقة عفرين راح ضحيته عشرات القتلى، فيما تتواصل الدوريات المشتركة الروسية-التركية عملها في الشمال بالرغم من محاولات الجماعات المسلحة إعاقتها.