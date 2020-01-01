كورونا يُجدد زيارته لـ"ديبالا"

جهينة نيوز:

يُعاني نجم نادي يوفنتوس الإيطالي "باولو ديبالا" مُجدداً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي كان قد أُصيب به منذ عدة أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية على مدار 6 أسابيع مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية، حيث بدأ من جديد عزل نفسه تمهيداً للمرحلة العلاجية القادمة.

يُذكر أن نادي يوفينتوس كان قد أعلن في وقت سابق عن شفاء اثنين من لاعبين وهما "روغاني" و"ماتويدي"، هذا ويشهد النشاط الرياضي في إيطاليا حالة من التوقف بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار الباء العالمي الذي خلف خسائر بشرية واقتصادية كبيرة ضربت كبار الأندية.