طبيبة أسترالية تكشف كيف يحمي “فيتامين د” من الإصابة بكورونا

جهينة نيوز:

كشفت الطبيبة الأسترالية، راتشيل نيل، عن فائدة “فيتامين د” في مكافحة الفيروس التاجي الذي يسبب وباء “كوفيد – 19”.

ووفقا لها، فإن التعرض للشمس 10 دقائق يوميا يمكن أن يقبب بشكل كبير من خطر الإصابة بوباء “كوفيد-19″، وذلك بسبب أن كمية الفيتامين الذي ينتجه الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس، يزيد بشكل كبير من مقاومة التهابات الجهاز التنفسي.

ويشار إلى أن الطبيبة أجرت، في العام الماضي، دراسة شارك فيها 78 ألف مريض، وتبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د لديهم خطر مضاعف تقريبًا للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة (التي تشمل وباء كوفيد-19).

وأضافت الطبيبة أن من يمتلك مستويات منخفضة من فيتامين د يكون معرض لخطر الإصابة بالمرض لفترة أطول بكثير من أولئك الذين لديهم مستوى أعلى.

وذكرت صحيفة “روسيسكيا غازيتا” نقلا عن مجلة ” The Australian” أن الطبيبة تقضي 10 دقائق في الشمس يوميا، وتنصح الجميع باتباع ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن فترة التعرض للشمس تعتمد على المناخ، مشيرة إلى أنه في حال كان الطقس دافئا، فإن 10 دقائق تكون كافية، بينما لو كان أكثر برودة، فالمدة تزداد إلى 15 دقيقة.

المصدر: سبوتنيك