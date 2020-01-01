زراعة البطاطا في درعا تتجاوز الخطة بـ 485 هكتاراً

جهينة نيوز:

وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالبطاطا إلى 2150 هكتاراً خلال هذا الموسم، متجاوزةً الخطة البالغة 1665 هكتاراً بنحو 485 هكتاراً وسط تقديرات بإنتاج يصل إلى 64500 طن.

وقال معاون مدير الزراعة في درعا المهندس بسام الحشيش في حديث لوكالة "سانا" إن الموسم الحالي شهد تحسناً في المساحات المزروعة والإنتاج، لافتاً إلى أن المساحة المخططة في الموسم الماضي بلغت 980 هكتاراً والمنفذة 1600 هكتار .

من جهته، أوضح المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في المديرية بتصريح مماثل أن المكننة الزراعية تدخل بحدود 80 بالمئة في زراعة البطاطا بدءاً من الزراعة مروراً بالرش وصولاً إلى جني المحصول، لافتاً إلى أن المديرية من خلال الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية تتابع الحالة العامة للمحاصيل، ومبيناً أن مزارعي البطاطا في درعا يستطيعون التحكم بعملية الجني حسب أسعار السوق باعتبار أن دورة حياة البطاطا الطبيعية تمتد إلى خمسة أشهر من بداية الزراعة حتى انتهاء الموسم.

من جهته، أشار نائب رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد الجندي إلى وجود صعوبات لدى مزارعي البطاطا تتمثل بغلاء مستلزمات الإنتاج وعدم كفاية المحروقات اللازمة لعملية الزراعة وغلاء أسعار المبيدات.