توقعات روسية لسوق النفط في 2020

جهينة نيوز:

عدّ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الوضع في سوق النفط من الممكن أن يتضح في شهري أيار وحزيران 2020، مشيراً إلى أنه يمكن توقع إعادة توازن سوق النفط بشكل كامل بحلول نهاية العام.

وأشار نوفاك، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا لم تدخل في حرب أسعار مع السعودية، مشدداً على أنّه من الخطأ وصف ما شهدته سوق النفط بأنه مواجهة.

وقال بهذا الصدد: لن أسميها حرباً، إنها إطار عمل في ظروف السوق الحالية لجميع شركات النفط.

كذلك رفض الوزير الروسي نتائج توصلت إليها وكالة "بلومبرغ" بأن روسيا قدمت تنازلاً مؤلماً، ووافقت على تخفيضات إنتاج أكثر من السعودية.

وأوضح: تم اعتماد 11 مليون برميل يومياً كمستوى إنتاج يجب أن يتم خفض الإنتاج منه، في حين كان الإنتاج الفعلي لروسيا في شباط الماضي 10.5 مليون برميل يومياً، لذلك لا أفهم ما هو الامتياز الذي تتحدث عنه بلومبرغ.

وقال نوفاك: نحن نعتمد على شهر شباط 2020 كأساس لتنفيذ التخفيضات، ومن مستوى هذا الشهر سنخفض الإنتاج حتى 8.5 مليون برميل يومياً بما يتناسب مع التزامات روسيا في إطار اتفاق (أوبك+)، حيث يتوجب علينا تقليص الإنتاج بنسبة 19% أو بنحو مليوني برميل في اليوم.

وأضاف أن حصص التخفيض سيتم توزيعها بشكل متناسب على الشركات المنتجة للنفط في روسيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة.