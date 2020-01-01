إلكترونياً.. أسبوع ثقافي في مديرية ثقافة ريف دمشق

جهينة نيوز:

أقامت مديرية ثقافة ريف دمشق مبادرة إلكترونية لتنشيط الحراك الثقافي بمشاركة شعراء وأدباء سوريين وذلك في إطار مواصلة العمل الثقافي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ويتضمن الأسبوع الثقافي الإلكتروني الأول مجموعة من الأمسيات الشعرية المتنوعة إضافة إلى المحاضرات والتي تعرض عند الخامسة مساءً يومياً من خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

وقال مدير ثقافة ريف دمشق غالب الزعبي في تصريح لوكالة "سانا" إن هذا الأسبوع جزء من حملة الثقافة عن بعد التي أطلقتها وشملت كل المؤسسات والمديريات التابعة لها، مبيناً أنّ هذا الأسبوع الثقافي الإلكتروني المنوع يهدف إلى إبقاء الجمهور على تواصل مع الأنشطة.

وأوضح الزعبي أنه تم التحدث مع مجموعة من الشعراء والأدباء والباحثين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة والتواصل مع الجمهور إضافة لتقديم بعض الفعاليات التي أقامتها مديرية الثقافة خلال عامي 2018 و2019 لتذكير المتابعين بالحراك الإبداعي في ريف دمشق خلال الفترة الماضية.