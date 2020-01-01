طالبان تُهدد الحكومة الأفغانية، والسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

توعدت حركة "طالبان" الإرهابية بالانتقام إذا أصيب سجناؤها لدى الحكومة الأفغانية بفيروس كورونا المستجد أو لقوا حتفهم بسبب الوباء.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الأربعاء فإن تحذير طالبان جاء على خلفية إصابة 47 سجينا أفغانيا بالفيروس.

وكانت حركة طالبان رفضت دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن أي هدنة ستكون غير منطقية.

من جهته ناشد الرئيس الأفغاني المسلحين إلقاء سلاحهم خلال شهر رمضان، في وقت تكافح السلطات الانتشار المتزايد لوباء كورونا.