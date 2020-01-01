مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس يستأنف تقديم خدماته

جهينة نيوز:

استأنف مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس تقديم خدماته المعتادة للمواطنين على مدار الأسبوع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار رامي عيسى رئيس المركز في تصريح لسانا إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي للفيروس ووزارة الإدارة المحلية تم وضع خطة عمل بتوزيع الخدمات على مدار الأسبوع علماً أن خدمات عقود الايجار بدأت من يوم الأربعاء الماضي وخدمات مكتب التصديق القنصلي منذ يوم الأحد الماضي منوهاً بأن خدمة تنظيم وتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية هي بشكل يومي.

وأوضح عيسى أنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع لتقديم وتسليم المعاملات الخاصة بمديرية الشؤون الفنية مثل التخطيط والاملاك والاستملاك والتحسين ومعاملات الشؤون المالية وخدمة تسليم معاملة تصديق قرار ترخيص إداري مشيرا الى انه تم ايضا تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتقديم وتسليم معاملات الشؤون الصحية وخدمة منح الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية والسجل العدلي أما يوم الأربعاء فتقدم وتسلم معاملات مديرية الشؤون الفنية (دائرة الرخص والبناء) ومعاملات السجل المؤقت ويوم الخميس تقدم خدمة منح الوثائق الخاصة بالاحوال المدنية والسجل العدلي “غير محكوم”.

ولفت عيسى إلى أنه تم تحديد دوام الموظفين بنسبة أربعين بالمئة وفق جداول خاصة ويمكن زيادة العدد حسب الحاجة مع إلزامهم باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكفوف والكمامات والتعقيم الشخصي منوهاً بأنه يتم بشكل يومي قبل بدء الدوام وفي نهايته تعقيم مبنى المركز وأماكن انتظار المواطنين وأمام المركز أيضاً مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامة عند الدخول إلى المركز.

وعبر عدد من المواطنين عن تقديرهم للخدمات المقدمة في المركز وسرعة الإنجاز وتنظيم الدور الذي لا يسمح بأي ازدحام أو احتكاك بين المواطنين والموظفين مؤكدين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس