إنهاء العام الدراسي للصفوف الانتقالية وتعليق الدوام في معاهد العلوم السياحية والفندقية

جهينة نيوز:

بناء على ما قرره مجلس الوزراء وحرصاً على سلامة وصحة الطلاب أصدرت وزارة السياحة تعميماً بإنهاء العام الدراسي 2019-2020 للصفوف الانتقالية في المدارس المهنية الفندقية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم نقل جميع الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي المهني الفندقي إلى الصف الأعلى مشيرة إلى أن مديرية الشؤون التعليمية تعمل على وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام الدراسي القادم.

وبينت الوزارة أن موعد إجراء امتحان الشهادة الثانوية المهنية الفندقية في الحادي والعشرين من حزيران القادم وأن العمل جار لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وتحقيق التباعد المكاني بينهم وشروط السلامة الصحية لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية.

وفي سياق آخر أصدرت الوزارة تعميماً بتعليق الدوام في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية من تاريخ 2020/5/2 إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وكان مجلس الوزراء قرر في السادس والعشرين من نيسان الجاري نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى كما حدد في اجتماعه أمس الـ 21 من شهر حزيران القادم موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة