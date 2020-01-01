وفاة نجم بوليوود "عرفان خان" بعد صراع طويل مع المرض

الأربعاء, 29 نيسان 2020 الساعة 12:22 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وفاة نجم بوليوود

جهينة نيوز:

لفظ نجم بوليوود عرفان خان أنفاسه الأخيرة في المستشفى في مومباي، الأربعاء 29 نيسان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 53 عاما.

ونقل الممثل الهندي إلى المستشفى مساء امس الثلاثاء وأدخل وحدة العناية المركزة في مستشفى كوكيلابين في مومباي بعد إصابته بعدوى في القولون، إلا أنه توفي هناك وفقا لما أكده المتحدث باسم خان في بيان مقتضب.

وكشف الراحل في اذار 2018، في تدوينة على حسابه عبر "تويتر" نبأ إصابته بورم في الغدد الصماء العصبية، وهو نوع نادر من الأورام. ولكن بعد العلاج المكثف، تعافى بما يكفي لتصوير Angrezi Medium، آخر فيلم له، والذي تم وقف إطلاقه في اذار بسبب وباء فيروس كورونا.

المصدر: ذي غارديان


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