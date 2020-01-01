4 مصابين جراء حادث طعن قرب فرانكفورت بألمانيا

جهينة نيوز:

أكدت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء حادث طعن وقع في مدينة هاناو قرب فرانكفورت، وأن المهاجمين لاذوا بالفرار.

ونقلت مجلة "فوكوس" عن متحدث باسم الشرطة المحلية تأكيده، أن مجموعة تضم بين خمسة وسبعة أشخاص ملتحين اعتدوا على المارة في الشارع بالسكاكين مساء أمس الثلاثاء، مضيفة أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما نقلوا إلى المستشفيات، وليس هناك أي خطر على حياتهم.

وأطلقت الشرطة تحقيقا في الحادث واستخدمت مروحية للبحث عن المهاجمين، وقد ألقي القبض على اثنين مشتبه بهما في الحادث، وهما في سن 23 و29 عاما، حسب ما ذكر المتحدث لـ"فوكوس".