الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً لطيفاً وغائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة والمرتفعات الساحلية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والشمالية والجزيرة وجنوبية غربية في بقية المناطق خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة أيام..

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 23/9 25/9 25/10

القنيطرة 22/11 24/12 25/13

درعا 23/10 25/11 26/12

السويداء 23/8 25/9 26/10

حمص 24/12 24/13 24/12

حماة 25/10 25/11 25/10

الحسكة 29/11 29/12 30/11

اللاذقية 21/15 21/16 23/17

طرطوس 21/16 21/17 23/18

حلب 27/11 26/11 25/10

ادلب 25/10 24/10 23/9

دير الزور 30/15 31/15 30/14

الرقة 27/13 28/13 27/12