جهاز تعقيم محلي الصنع يوضع على مداخل الأبنية

جهينة نيوز:

صنعت شركة هندسية وطنية في مدينة حسياء الصناعية بحمص جهازاً لتعقيم الأشخاص الكترونياً يوضع على مداخل الأبنية كأحد الابتكارات الصناعية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا

والجهاز الذي تم وضعه على مدخل المجمع الحكومي لإدارة المدينة الصناعية هو عبارة عن ممر معدني “مدخل ومخرج” يعمل أتوماتيكياً على رش مواد التعقيم على الأشخاص الذين يدخلون إليه.

وأوضح المهندس نبيل ويس الذي قام بتصنيع الممر في إحدى شركات الصناعات الهندسية في حسياء بتصريح لسانا أن ابتكار الجهاز وتصنيعه بأياد وطنية يأتي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث يتصف نظام التعقيم بسهولة تصنيعه وتركيبه وانخفاض تكاليفه، طوله أكثر من ثلاثة أمتار ونصف المتر وعرضه مئة وعشرون سنتميتراً وارتفاعه مئتان وخمسة وعشرون سنتميتراً مزود بخزان سعة ستين ليتراً ومضخة لإيصال مواد التعقيم إلى مرشات المضخة المرتبطة بدورها بجهاز تحكم للفصل والوصل بشكل أتوماتيكي.

وبين ويس أن مؤقت نظام التعقيم هو عبارة عن حساس مؤتمت ما يجعل عمل الجهاز أتوماتيكياً ومن دون لمس حيث يقوم باكتشاف حركة الأشخاص لدى الدخول إلى الحجرة عن طريق الحساسات التي تستشعر وجود الأشخاص فيها فتصدر أمراً بإطلاق الرذاذ المعقم للقضاء على الفيروس في حال وجوده على جسم الشخص أو ثيابه وما إن يخرج من الحجرة حتى تستشعر الحساسات خلو الكبين ويتوقف إطلاق الرذاذ.

وأشار ويس إلى أنه تم تصنيع الممر بثلاثة قياسات لتلبية احتياجات الراغبين في اقتنائه سواء في مؤسسات وشركات القطاع العام أو الخاص وبسعر التكلفة للمساهمة في إنجاح الجهود الحكومية والمجتمعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة منوهاً بأنه يتم حالياً تطوير الممر الذكي لإضافة حساس يقيس درجة حرارة الأشخاص لدى دخولهم وخروجهم من مكان عملهم حيث أعرب عدد من الصناعيين عن الرغبة باقتناء الابتكار الجديد.

بدوره أشار الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية إلى أهمية الابتكار والإبداع في الصناعة الوطنية وضرورة دعم جهود جميع العاملين فيها باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني منوهاً باستمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس في جميع منشآت المدينة الصناعية