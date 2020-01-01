اصابة عشرات العراقيين بفيروس كورونا نتيجة المشاركة بمأتم

جهينة نيوز:

أصيب ما يقارب من 40 عراقي بكوفيد-19 نتيجة مشاركتهم بمأتم شمال البصرة و ذلك بحسب ما ذكرت وسائل اعلام عراقية.

و ذكرت قناة العهد الاخبارية انه تم نقل 39 مصاب بفيروس كورونا بعد أن شاركوا في مجلس عزاء في قضاء الهارثة شمال البصرة الى مراكز العزل و العلاج اليوم.

و في وقت لاحق ذكرت وسائل اعلام عراقية ان سيدة من قضاء الزبير ثبت اصابتها بفيروس كورونا و كانت قد شاركت في عزاء الهارثة و على اثرها تم عزل 15 مخالط في القضاء ليرتفع عدد المصابين بكورونا نتيجة المشاركة في مجلس العزاء الى 40 شخص.

و في سياق متصل اعلنت الخارجية العراقية عن تسجيل حالة وفاة لمواطن عراقي مصاب بكورونا في الهند.

و يذكر ان وزارة الصحة العراقية اعلنت عن تسجيل 81 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق ليرتفع عدد الاصابات المثبتة الى 1928 اصابة لايزال منهم 519 شخص قيد الرعاية الصحية فيما تعافى 1319 شخص من المرض و توفي اليوم شخصان ليرتفع عدد ضحايا الفيروس التاجي الى 90 شخص في عموم العراق.