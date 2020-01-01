مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني

جهينة نيوز:

تشهد ساحة النور ومساربها في طرابلس مواجهات عنيفة وعملية كر وفر بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني، التي تطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين لتفريقهم، كما تطارد عددا من الاشخاص الذين قاموا باعمال شغب واعتدوا على الاملاك الخاصة والاليات العسكرية، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، ونقلوا بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفيات المدينة.

و في سياق متصل سير الجيش اللبناني دوريات مؤللة في مختلف شوارع العاصمة اللبنانية بيروت, ويسجل تجمع لعشرات الشبان عند اوتستراد المدينة الرياضية وسط انتشار امني كثيف منعا لقطع الطرق و ذلك بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.