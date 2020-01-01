الداخلية توضح: السماح بتنقل الأشخاص بين مراكز المدن والأرياف مع استمرار إيقاف وسائل النقل الجماعي

الأربعاء, 29 نيسان 2020 الساعة 00:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

الداخلية توضح: السماح بتنقل الأشخاص بين مراكز المدن والأرياف مع استمرار إيقاف وسائل النقل الجماعي

جهينة نيوز:

بناء على ما قرره مجلس الوزراء اليوم أصدرت وزارة الداخلية في سورية قراراً حددت بموجبه السماح بتنقل الأشخاص بين مراكز المدن والأرياف خارج أوقات حظر التجوال مع استمرار إيقاف وسائل النقل الجماعي.

كما تضمن قرار الوزارة الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم السماح بتنقل المواطنين بين المحافظات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق لـ 30 من نيسان الجاري والـ 1 والـ 2 من أيار القادم.

وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا في جلسته اليوم إلغاء حظر التجوال المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة وكذلك السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق لـ 30 من نيسان الحالي والأول والثاني من أيار القادم لمرة واحدة فقط ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى.


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