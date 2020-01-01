فريقان من المركز الوطني للمتميزين يتأهلان إلى الأولمبياد العالمي للنمذجة الرياضية

جهينة نيوز:

تأهل فريقان من طلاب المركز الوطني للمتميزين في سورية إلى الأولمبياد العالمي للنمذجة الرياضية الذي ستنظمه الصين (عن بعد) مطلع أيار القادم وذلك بعد فوزهما بالمرتبتين الأولى والثانية في مسابقة النمذجة الرياضية السورية الأولى التي نظمتها هيئة التميز والإبداع (عن بعد) في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان لها اليوم: إن الفريقين المتأهلين هما فريق “ألفا تيم” ويضم كلاً من الطلاب (بشر الصالح وجوى حبيب وبشار معلا ويونس شيحا) وفريق “تريبويكا” الذي يضم الطلاب (أمير أبو عمار وأبي ابراهيم ونوار قطيش وزين سليمان).

ولفتت الهيئة إلى أن تسعة فرق من طلاب المركز الوطني للمتميزين (الصفين الثاني والثالث الثانوي) شاركوا في مسابقة النمذجة الرياضية السورية الأولى وأنه تم اختيار أفضل فريقين مبينة أهمية المسابقة لناحية إكساب الطلاب مهارات جديدة من النواحي الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية وحل المشكلات بطرق منهجية بحثية علمية إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل ضمن الفريق الواحد.

يذكر أن أولمبياد النمذجة الرياضية مسابقة علمية أطلقتها الصين منذ ثماني سنوات ويشارك فيها سنوياً نحو أربعمئة فريق من مختلف دول العالم.