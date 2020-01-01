أبراج الأربعاء 29 نيسان مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 29-4: الاستقامة من طبيعته ويؤمن أنها أقصر الطرق للوصول إلى الهدف.. دائماً أسئلة تربكه دائماً.. يتلقى الأمور بشكل غير متوقع ومتفائل وصادق ويستقل عن عائلته مبكراً ويحب وقت السفر والصداقة، ويتحمل مسؤوليات ونادراً مايشعر أنّه بحاجة مساعدة أحد وسريع الغضب ويتصرف أحياناً كالطفل لدرجة الارتباك والخوف من التعثر بمشيته ويقوم بدور المضيف ورب البيت خير قيام فهو دائم المرح لايفرق بين أحد ويتحمل حالات الجمود والبطالة أحياناً.

هذه السّنة: يتغلب على القيود وهناك بقوة بقهر الخصم لكن يجب الحذر في الاستثمارات العقارية.. وفي الصيف سفر بقصد العمل وترقية وتقدم في المهنة وفي الخريف جني ثمار وسلّم وظيفي وقفزة نوعية.. وحظ سعيد.

الحمل:

تهتم بأمور بيتية وعائلية وإياك التفكير بطريقة سلبية وانتهب من الخلافات واحتمال أن تصبح عصبياً وربما أمور تشغلك وتتعب من أجل راحة الغير لذلك صحتك خاضعة للتقلبات.. تصليحات وأعطال فانتبه.

الثّور:

تحاول تحسين أعمالك حتى تسمع خبراً جيداً والحظ يجلب لك المتعة وافق على الدعوات وتكون في أمكنة مميزة وحوارات توصلك إلى نجاح وأمور عائلية تشغلك عن عملك.. قد تتفاحأ برزيارة غير متوقعة .. حركة ومقابلات وتعامل مع الجيران او الأخوة.

الجوزاء:

تهتم بأوضاعك المالية وقد تمر بأزمة لذلك خفف من مصاريفك... الوضع مايزال فيه معاكسات على صعيد الشمس الموجودة في الثور.. وتهتم بممتلكات خاصة وحاول وضع علامات استفهام وتحسين أمورك المالية.

السّرطان:

تقوم بتعديل سيرتك الذاتية ومليء بالحماس وتقدم نصيحة لمن حولك واليوم أنت تحت الأضواء وتحقق أمنية لكن إياك والتكبر واجعل كلامك هادئاً.. ربما هناك ضغط لكن عليك أن تحسم أمرك.

الأسد:

احتمال أنك اليوم تنسى أشياء مهمة وأنت عصبي اليوم ومتعب قليلاً، لكن اصبر الغيمة الفلكية ستمرّ عندما ينتقل القمر إلى برجك ولاتعاند لأن اليوم يحمل لك مسؤولية عمل جديدة ممايزيد العب عليك ويسبب الأخطاء. حاول الاعتذار ممن تحب.. اليوم متعب قليلاً.

العذراء:

الحظ اليوم لك.. جرّب طريقة جديدة بعملك وكن حريضاً وابتعد عن المغامرات وتساعد نفسك اليوم صراحتك وبساطتك وحلاوة لسانك وينجذب لك الناس.. يوم للمعرفة يثير المفاجأت الاجتماعية وأصدقاء يحملون لك الخير. تحقق هدفاً أو مشروعاً قريباً.

الميزان:

واثق من خطواتك وتراقب من حولك وتدقق بالتفاصيل والنقاشات غير المجدية.. بسبب سوء تفاهم تخص اقتراحات تقدمها للمسوؤلين عنك.. ابدأ بغنجاز عملك من الصباح ولو شعرت بأنك غير نشيط واحم مصالحك من الانتقادات لأن اليوم فيه تعامل مع الغرباء.

العقرب:

القمر يمنحك طاقة داخلية كبيرة فاستغلها.. يوم مفرح لسهولة الاتّصالات واحتمال تقوم بقضايا كان فيها ثغرات.. انجز كل مهامك وقم بتصويبها.. سفر وتواصل وتعبّر عن نفسك بشكل إيجابي في الزيارات والدعوات.. ربح وشراء إذا كنت تشتغل بالتجارة.

القوس:

لاترهق نفسك.. يومك فيه مد وجز وتحمّل نفسك طاقة فوق طاقتك.. انتبه على صحتك احتمال تتجه إلى الرّوتين بشكل غير عادي ولاتفسد علاقتك بمن تحب بسبب ترددك قد يشعر البعض ببعض الانكماش وأنت تعرف أنهم بحاجة إليك اليوم.

الجدي:

تتعرض لبعض المعارضات من قبل زملاء العمل أو على صعيد الشراكة نتيجة عدم اقتناعهم بأسلوبك وقم بتعويض مافاتك وانطلق بقوة لايمكن إيقافك اليوم أبداً.. أنت قادر لكن فجأة تظهر أمر فيها شراكة لكن انتبه ربما الخصم قوي جداً.

الدلو:

محيطك غير متعاون معك وتشعر بعدم تجاوبهم.. مشكلة طارئة بالعمل وتتعامل معها بصبر وحكمة.. حل مشكلات وحاول أن تأخذ وقتك ولاسيما بالأمور التي تتطلب توقيع أوراق.. احتمال أعطال تزعجك أنت بحاجة للمساعدة لذلك لاتتردد بها وانتبه على صحتك.

الحوت:

تبرهن على قدراتك وتنضم إلى مجموعات تؤيدك وتدخل بنقاشات وتعمل بجهد ونشاط هذا لايعني أنك تواجه صخب وفوضى وانبته للمؤثرات الخارجية افتح قلبك وابدأ من جديد.. للبعض أخبار تخص الأولاد أو تغيير ديكور أو إقامة أو تغيير في الشكل.