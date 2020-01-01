ضحايا من المدنيين ومقتل وإصابة العشرات من مرتزقة أردوغان بانفجار صهريج في عفرين

جهينة نيوز:

استشهد وجرح عدد من المدنيين جراء انفجار صهريج مفخخ اليوم في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي والذي أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن صهريجاً مفخخاً بكمية كبيرة من المتفجرات انفجر أمام مقر لمرتزقة النظام التركي في أحد الأسواق وسط المدينة ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين واصابة آخرين بجروح إضافة إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين وإحداث دمار كبير في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي قامت بنقل المصابين والقتلى الإرهابيين باتجاه الحدود التركية.

وتعيش المدينة حالة من الفلتان الأمني والاقتتال والفوضى منذ أن دخلتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية التي عملت على طرد العديد من الأسر من منازلها وسكنت مكانها.

وتشهد المدينة والمناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي حالات الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين هذه المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها وذلك منذ احتلالها في آذار من العام الماضي من قبل قوات النظام التركي بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا