الصحة في سورية تعلن شفاء حالتين من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة عن شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة.

و أفادت وزارة الصحة في بيان تلقته جهينة نيوز بتعافي حالتين من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 21 حالة من الحالات المثبتة بكوفيد-19.

و ذكرت الوزارة ان عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغت 43 إصابة شفيت منها 21 إصابة وتوفيت ثلاث حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.