النقل تعلن استئناف العمل بمديريات النقل في المحافظات بدءاً من الأحد القادم و فق هذه الجراءات

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل في سورية استئناف العمل في مديريات النقل بالمحافظات اعتباراً من يوم الأحد الـ 3 من أيار القادم لإنجاز عدد من المعاملات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن العمل سيقتصر على إنجاز معاملات نقل الملكية من بيع وشراء مباشر (بموجب حكم قضائي- بموجب وكالة بيع –ورثة وذلك شريطة مطابقة الوكالة والحكم القضائي أصولاً) ومعاملات (وضع وفك إشارة رهن ووضع وفك إشارة دعوى أو حجز بموجب كتاب رسمي وتبديل اللوحات بسبب فقدان رخصة السير أو اللوحة حصراً ومعاملات فك حجز المركبات المحجوزة وبيان قيد من جهة حكومية).

وأوضحت الوزارة أنه يتم استقبال معاملات المركبات ذات اللوحات المنتهية بأرقام صفر وواحد يوم الأحد والمنتهية بأرقام اثنين وثلاثة يوم الاثنين وأربعة وخمسة يوم الثلاثاء وستة وسبعة يوم الأربعاء وثمانية وتسعة يوم الخميس حصراً مع مراعاة كل الإجراءات الصحية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا في كل مفاصل العمل للمراجعين والموظفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالمعاملات المذكورة حصراً والمراجعة وفق الأيام المحددة تبعاً لنهاية رقم اللوحة والالتزام بذلك حرصاً على وقتهم وعدم تكلفهم عناء مراجعة مديرية النقل دون جدوى وخاصة أن البرمجة الالكترونية لهذه المعاملات فقط في هذه الفترة لافتة إلى أن زيادة عدد الخدمات سيستمر تباعاً في الأيام القادمة.