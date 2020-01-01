ايران .. براءة اختراع لـ عدّة لتشخيص اصابة الاطفال باليرقان منذ اليوم الاول

جهينة نيوز:

صنع باحثون في المعهد الإيراني لابحاث الكيمياء والهندسة الكيميائية لأول مرة عدّة تشخيص طبية باستخدام تقنية النانو والهواتف الذكية يمكنها كشف الاصابة باليرقان والفشل الكبدي لدى الاطفال حديثي الولادة في أقل من 10 دقائق باستخدام قطرة دم واحدة فقط.

ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الايراني لأبحاث الكيمياء والهندسة الكيميائية اليوم الثلاثاء ، وتم تسجيل هذا الاختراع الدولي لباحثي المعهد في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأميركي USPTO.

ويأتي تسجيل هذا الاختراع الدولي في مكتب براءات الاختراع الأميركي في USPTO في عام 2020 نتيجة لجهود حامد محمدي قانع، عضو هيئة التدريس في معهد إيران لبحوث الكيمياء والهندسة الكيميائية ومدير القسم البحثي لمستشعرات البايونانوية بالتعاون مع راضية طباطبائي طالبة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية وسيد حامد أحمدي عضو هيئة التدريس ومدير معهد التقنيات النظيفة.

وتمتاز العدّة الجديدة بسهولة الاستخدام وانخفاض الكلفة وعدم الحاجة الى مستلزمات معقدة ، ويمكن استخدامها بسهولة لتشخيص اليرقان والتهاب وفشل الكبد في مختبرات التشخيص الطبية وكذلك المنازل.

تمت الموافقة بالفعل على المشروع البحثي من قبل برنامج تسويق التكنولوجيا النانوية ونشرت نتائجه في مجلة ACS Sensors في عام 2019.