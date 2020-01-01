بعد اقتراح الكمامات..مسؤول رياضي يقترح حظر (البصق في الملاعب)

جهينة نيوز

اقترح رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "ميشال دهوغ"، حظر عادة البصق خلال المباريات، ومعاقبت المخالفين بالبطاقة الصفراء، على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وأشار البروفسور دهوغ لصحيفة "تيليغراف" البريطانية إلى أنه يجب أن يتم حظر البصق خلال المباريات تماما، عند عودة كرة القدم مجددا بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال دهوغ: (هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية، عندما نستهل كرة القدم مجدداً، أعتقد انه يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان. يبقى معرفة ما اذا كان ذلك ممكناً.

هذا وسبب فيروس كورونا توقّف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم، مما دفع بعض الخبراء الرياضيين للخروج ببعض المقترحات التي تُفيد في عودة الرياضة واستكمال دوريات كرة القدم، وقد كانت أبرز تلك الاقتراحات هي وضع اللاعبين للكمامات أثناء اللعب.