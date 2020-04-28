لأول مرة تفاصيل عن اصابات كورونا في سورية

جهينة نيوز

نشرت وزارة الصحة في سورية تفاصيل بيانية عن اصابات فيروس كورونا في سورية و ذلك لأول مرة منذ بدأ ترصد الوباء علماً بأن عدد الاصابات في سورية 43 اصابة توفي منهم ثلاثة و تعافى 19 آخرين فيما لايزال هناك 21 مريض قيد المتابعة.

و كشفت الوزارة ان سبب الاصابات المسجلة في سورية لـ 18 حالة يعود الى مخالطة مصاب بكورونا في حين ان عشر حالات مجهولة المصدر و ست حالات قادمة من الخارج و الحالات الثلاث المتبقية احداها ضمن المسح العشوائي و أخرى بسبب مخالطة اجنبي و الثالثة مكان العمل.

و عن جنس المصابين كشف الوزارة ان اصابات الاناث 21 حالة و اصابات الذكور 22 حالة.

و عن الاعمار سجل في سورة اصابة ثلاث اطفال في سن اقل من 9 سنوات و حالتين من عمر اقل من 19 عام و حالتين اكثر من السبعين عاماً و 10 حالات ما بين الستين عاماً و السبعين عاماً و 26 حالة من عمر 20 سنة الى عمر 59 سنة.

و عن مكان انتشار الاصابات كشفت الوزارة ان حالة واحدة في محافظة درعا و 12 حالة في مدينة دمشق توفي منهم حالتان و تعافى ثمانية و لايزال هناك مريضان قيد الرعاية الصحية و في ريف دمشق تم تسجيل 30 حالة لا يزال منها 18 حالة قيد الرعاية الصحية بعد شفاء 11 شخص و وفاة مريض واحد.

و كفت الوزارة عن وجود خمس مخابر للفحوصات بينها مخبران في دمشق و آخر في حمص و اللاذقية و حلب و 16 عشر مركز للعزل موزعة على المحافظات و 24 مركز للحجر.

و عن الاشخاص الخاضعين للحجر كشفت الوزارة ان اجمالي الاشخاص الذين تم حجرهم 2817 خرج منهم 2163 شخص ولايزال هناك 654 شخص قيد الحجر, موزعين 8 في اللاذقية و 9 في حماة و 38 في حمص و 11 في دير الزور و 565 في ريف دمشق و 23 في طرطوس.