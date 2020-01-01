بسعر التكلفة.. طرح كميات من الخضار والبيض والمنظفات في السوق الشعبي بالسويداء

الثلاثاء, 28 نيسان 2020 الساعة 15:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

بسعر التكلفة.. طرح كميات من الخضار والبيض والمنظفات في السوق الشعبي بالسويداء

جهينة نيوز:

في إطار التشاركية بين عدد من المؤسسات للتدخل الإيجابي بالسوق وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا طرحت، اليوم، في السوق الشعبي بحي الجهاد بمدينة السويداء كميات من الخضار والبيض والمنظفات للبيع بسعر التكلفة إضافة إلى المواد المدعومة (سكر ورز) التي تباع بموجب البطاقة الإلكترونية.

وأشار رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر في تصريح لوكالة "سانا" إلى أنّه تمّ طرح هذه المواد بالتنسيق بين المجلس وفرع السورية للتجارة ومنشأة الدواجن والفعاليات التجارية لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة.


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