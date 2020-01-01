الكرملن يُبدي موقفه حول تصريحات "حفتر" الأخيرة

الثلاثاء, 28 نيسان 2020 الساعة 15:05 | سياسة, عالمي

الكرملن يُبدي موقفه حول تصريحات

جهينة نيوز:

أوضح المتحدث باسم الكرملين في روسيا "دميتري بيسكوف" أن موسكو مقتنعة بأن الحل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الليبي هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع أطراف النزاع.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: (روسيا على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية، وهي ما زالت مقتنعة بأن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا يمكن أن تكون فقط من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف المتنازعة، وهي تصر على عدم وجود حل عسكري للصراع).

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير "خليفة حفتر" قد أعلن في وقت سابق من اليوم، خروجه من اتفاق الصخيرات السياسي، واصفاً هذه الاتفاق بأنه (مشبوه ودمر البلاد)، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.


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